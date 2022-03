Trickbetrüger haben am Montagvormittag, 28. März, gegen 10.30 auf dem Parkplatz des Homburger Baumarktes sowie vorm Netto-Markt in Einöd zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hat ein jeweils Unbekannter die Geschädigten um Kleingeld angebettelt. Als die Geschädigten dann ihre Geldbörsen zückten, griff der Täter in einem unbeobachteten Moment in den Geldbeutel und stahl die Geldscheine. Ein ähnlicher Fall passierte am gleichen Montagmorgen in der Kardinal-Wendel-Straße in Blieskastel. Hierbei gelang es dem Täter jedoch nicht, die Geldscheine zu stehlen, er floh anschließend. Die Polizei geht in allen drei Fällen von ein und demselben Täter aus, er wird beschrieben als Mann im Alter von etwa 45 Jahren, 1,80 Meter groß und mit schwarzen Haaren. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06841 1060.