In Zweibrücken hat ein über neunzigjähriger Mann einen Goldbarren im Wert von 32.000 Euro an einen Unbekannten herausgegeben, in dem Glauben ihn vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen und von der Polizei auf Fingerabdrücke angeblicher Täter untersuchen zu lassen. Die Polizei berichtet, dass der Senior am Montag, 4. März, zwischen 8 Uhr und 21 Uhr massivem Druck durch Telefonanrufe ausgesetzt war. Dabei gab sich der Anrufer als Polizeibeamter Thomas Steinbeck aus. Dieser suggerierte dem Mann, dass Einbrecher in seiner Nähe gefasst worden seien und ein Einbruch in sein Eigentum unmittelbar bevorstehe. Dabei entlockte er dem Senioren die Information, dass dieser in einem Schließfach seiner Bank einen Goldbarren aufbewahrt. Kurze Zeit später wurde dem Angerufenen am Telefon eine Bandaufnahme vorgespielt, die den Eindruck erweckte, als würde ein mutmaßlicher Täter einen sehr verängstigten Bankmitarbeiter mit dem Tode bedrohen, wenn dieser nicht die Wertgegenstände herausgebe, die in den Schließfächern der Bank gelagert seien. Um seinen Goldbarren in Sicherheit zu bringen, eilte der Senior zur Bank, entnahm ihn aus dem Schließfach und nahm ihn mit nach Hause. Kurz danach übergab er den Barren an seiner Haustür einem Unbekannten. Die Polizei beschreibt den Abholer als etwa 1,65 Meter groß mit seitlich abrasierten und oben voluminösen glatten Haaren, ohne Bart und Brille. Ob es sich um einen Mann handele, sei nicht gesichert.

Die echte Polizei warnt eindringlich vor derartigen Anrufen und rät, niemals fremden Personen Wertgegenstände oder Bargeld an der Haustür oder an Treffpunkten zu übergeben. Im Verdachtsfall sollte unverzüglich die Polizei kontaktiert werden.