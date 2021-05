Zweibrücken ist zum zweiten Mal beim Stadtradeln dabei. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr sollen jetzt noch mehr Menschen motiviert werden, aufs Rad umzusteigen, dem Klima und sich selbst was Gutes zu tun. Die Aktion läuft von Sonntag, 30. Mai, bis Samstag, 19. Juni.

„Wir stehen sehr gut da. Die Leute haben sich schon deutlich früher angemeldet als im vergangenen Jahr“, sagt Bernd Lohrum, Sprecher der Initiative pro Fahrrad und Ansprechpartner für das diesjährige Stadtradeln. Anmeldungen seien noch bis 30. Mai möglich; man könne ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Kilometer für Zweibrücken zu sammeln.

Zur Erinnerung: Zweibrücken errang im vergangenen Jahr mit rund 120 000 erstrampelten Kilometern auf Anhieb den Titel des besten Newcomers in der Gruppe der Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern, also Platz eins unter denen, die erstmals mitmachten.183 Personen in 26 Teams waren laut Lohrum Anfang Mai schon fürs Stadtradeln angemeldet. Die meisten Radler in einer Gruppe, 45, stellt bislang das Helmholtz-Gymnasium, gefolgt von den Rimschwillerern mit 27 gemeldeten Personen und dem Nardini-Klinikum sowie der Firma Pallmann mit je 12 Personen. Man hoffe, gerade die Schulen noch ein wenig zur Teilnahme animieren zu können, sagt Lohrum, denn ein Sponsor habe sich bereiterklärt, der fahrradaktivsten Schule Fahrradständer zu spenden.

Auch ein Suchspiel ist geplant: Es gilt, die auf der Stadtradeln-Webseite gezeigten Bilder mit Details zu einer Stelle in der Umgebung zu finden, dort hinzuradeln, von sich und der Stelle ein Selfie zu machen und einzuschicken. Das Los entscheidet, wer einen der 50 Preise gewinnt. Geradelte Kilometer können laut Lohrum nicht nur über das Smartphone, sondern auch per E-Mail oder mit einem ausgedruckten Formular gemeldet werden. Teilnehmen können alle, die in Zweibrücken leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Die Teilnehmer seien aufgerufen, kritische Stellen im Radwegenetz über eine Plattform zu melden. Davon hätten die Radler 2020 reichlich Gebrauch gemacht. Zu Verbesserungen im Radwegenetz habe dies nicht geführt, bedauert Lohrum: „Von städtischer Seite ist da nichts passiert.“ Bemängelt worden war, dass Radwege fehlten, in schlechtem Zustand oder die Benutzungsrechte schwer nachvollziehbar seien. Ein weiterer Kritikpunkt betraf Querungshilfen, vor allem Bordsteinabsenkungen. Die Beigeordnete Christina Rauch hatte zugesichert, die Meldungen auf Umsetzbarkeit zu prüfen.

