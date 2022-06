In Zweibrücken wird wieder Tretboot gefahren. Mit einem speziellen Boot können auch Rollstuhlfahrer das wiedergeschaffene Angebot nutzen.

Hans Prager, Chef des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz, gibt einen Überblick über den Verlauf der Saison. Nach mehreren Jahren ohne Boote hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) diese nach der Übernahme des Minigolfplatzes neu angeschafft. Nun betreibt es an der Schließ einen Tretbootverleih. Mit drei Booten, von denen eines barrierefrei ist.

Hans Prager erzählt, dass die Mitte Mai begonnene Tretboot-Saison bisher sehr gut laufe. An den Wochenenden sei verständlicherweise am meisten los, aber auch unter der Woche werden die Boote gerne genutzt. „Pro Tag sind es schätzungsweise so 20 bis 30 Besucher“, sagt Prager. Mit diesem Ansturm hätte das DRK nicht gerechnet.

Regularien haben es in sich

„So einfach einsteigen und losfahren, wie wir – und wahrscheinlich auch die Gäste – uns das vorgestellt haben, ist das aber gar nicht“, meint er. Schließlich wollen viele Regularien beachtet werden. Beispiele, die Prager nennt, sind die Schwimmwesten-Tragepflicht und Inspektionsfahrten zweimal im Jahr, „um die Sicherheit der Wasserstraße zu gewährleisten“. Außerdem müssen die Tretbootfahrer brav Nutzungsverträge ausfüllen, bevor die Fahrt auf dem Schwarzbach starten kann.

Auch das neue barrierefreie Spezialboot hat es durchaus in sich. Bisher gibt es dafür nur eine provisorische Rampe, dies soll sich jedoch in nächster Zeit ändern. Das Personal muss noch aufgestockt werden, „denn so einfach ist das nicht, da einen Rollstuhl korrekt aufzuladen“, sagt Prager. Der Rollstuhl muss nämlich ordnungsgemäß gesichert werden, bevor sein Fahrer in den Genuss der grünen Wasserstrecke kommen kann. Das Tretboot für Rollstuhlfahrer werde sehr gut angenommen.

Bis zur Auerbach-Mündung

Wie der DRK-Chef erklärt, darf man mit den Booten bis zur Einmündung des Auerbachs fahren. Etwa 30 Minuten dauert die Fahrt. Am Ende des Abschnitts weist ein Schild die Hobbykapitäne darauf hin, dass sie an dieser Stelle umkehren müssen. Zwar kann sich auf der Strecke, vor allem nach einem Sturm, auch mal etwas Geäst im Schwarzbach befinden, aber die Besucher werden vor Fahrtbeginn darüber aufgeklärt. „Es ist ja normal in einem Bach, dass da immer wieder mal etwas vorbeischwimmt. Aber eine richtige Gefahr geht davon nicht aus.“

Prager berichtet, dass der Minigolfplatz und der Tretbootverleih des Roten Kreuzes ein Inklusionsbetrieb für Menschen mit körperlicher oder seelischer Beeinträchtigung ist. Diese hätten hier die Chance auf einen Arbeitsplatz – „ähnlich wie in einer Werkstatt für behinderte Menschen, nur eben auf Dienstleistungen bezogen“.

Winterschlaf im Freibad

Die Tretboote können unter der Woche von Dienstag bis Samstag von 14 bis 19 Uhr genutzt werden, sonntags von 11 bis 19 Uhr. Montag ist Ruhetag. 45 Minuten vor Schließung ist der letzte Einlass möglich. Für die Minigolfanlage gelten dieselben Öffnungszeiten.

Noch bis zum 30. September läuft die Tretboot-Saison. „Danach geht es für die Boote in den Winterschlaf“, sagt Prager. Dann werden die muskelbetriebenen Wasserfahrzeuge im Zweibrücker Freibad gleich gegenüber dem Minigolf- und Tretbootclub unter einem Dach gelagert, damit sie zur nächsten Saison wieder einsatzbereit sind.