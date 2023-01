Eigentlich wollte Stefan Kirchner nur eine herrliche Fahrradtour genießen, doch in Pirmasens wurde die Tour zum Alptraum. Er erlitt einen Herzstillstand. Aber es waren gleich mehrere Schutzengel zur Stelle.

In Zweibrücken wird ein gekröntes Haupt gesucht. Die Amtszeit der Rosenkönigin Annika I. geht dieses Jahr zu Ende. Dann wird eine neue blumige Monarchin gebraucht.

Im Gespräch mit den Investoren wird deutlich, wie es in Zweibrücken in der 2022 so lange gesperrten Alten Ixheimer Straße weitergehen soll.

Nach zwei Jahren Corona-Tristesse wollen das Citymanagement und die Händlervereinigung Gemeinsamhandel mit verkaufsoffenen Sonntagen, Festen und Märkten wieder viele Gäste in die Zweibrücker Innenstadt locken. Und wo das „Dinner in Weiß“ diesmal ausgetragen wird, steht ausnahmsweise schon Monate im voraus fest.

Bei Nacht und Nebel bocken sie teure Mercedes-Limousinen auf und klauen die wertvollen Felgen. In Zweibrücken hat sich so etwas nun schon zum dritten Mal innerhalb weniger Tage zugetragen.

Weil das Gas so teuer geworden ist, wird man sich beim Neubau des Rathauses der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben demächst neue Gedanken um die Energieversorgung machen müssen.

Der Flüchtlingszustrom und eine Geburtensteigerung sorgen in Pirmasens wieder für steigende Einwohnerzahlen. Diesmal sogar für deutlich mehr Zuzüge als 2016.

Beim Finanzamt laufen die Telefone wegen des Endspurts bei der Grundsteuererklärung heiß. Einen Systemausfall, wie in Gerüchten verbreitet, gab es jedoch nicht.

Es hatte länger gedauert als geplant, aber nun ist die Grundschule in Dellfeld fertig saniert. In den Faschingsferien beginnt der Umzug.

Um die deutsch-französische Freundschaft in Clausen ist es still geworden. Und das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie.

Bei der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben laufen die Vorbereitungen für die kommende Badesaison. Eine Investition, die sich seit geraumer Zeit abgezeichnet hat, wird getätigt.

In wenigen Tagen ist es soweit: Das Dahner Felsland-Badeparadies öffnet wieder. Einen Monat waren Bad und Sauna geschlossen für die jährlichen Reparaturarbeiten und Erneuerungen. Doch auch im Restaurant erwartet die Gäste Neues.