Zum „kleinen Stadtfest für Kinder“, wie das Stadtmarketing den Kindertag angekündigt hatte, kamen am Sonntag, 12. Juni, ganz viele Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden in die Zweibrücker Innenstadt. Ein Höhepunkt war die lange Parade durch die Fußgängerzone mit der Rosenkönigin und einem Polizeimotorrad vorneweg sowie zahlreichen Fußgruppen von Stadtkapelle und Jugend-THW, Jugendfeuerwehr, Elmiras Orient und Waldjugend bis hin zur Star-Wars-Truppe „Imperial Navy“, der Kartbahn und den Zweibrücker Fastnachtsfreunden und etlichen weiteren Vereinen und Jugendgruppen. Die Jugendbücherei lud auf den Hallplatz zum kleinen Drachen Kokosnuss ein – inklusive Drachendrink und Bühnenprogramm. Die Stände der Jugendverkehrsschule und der Polizei zogen die Kinder genauso magisch an wie das Kinderkarussell und die Vorführungen der VTZ-Fechter auf dem Hallplatz. Am fünften Zweibrücker Kindertag haben sich am Sonntag gut 40 Partner-Organisationen beteiligt.