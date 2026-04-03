Waldhäuser jagen sich gegenseitig Pächter ab: Maria Koul übernimmt am 1. Mai das Waldhaus Drei Buchen, das Naturfreundehaus Horbach ist wieder auf Suche.

Lohnt sich über die Feiertage ein Ausflug? Sollte man die Eier besser im Haus verstecken? Wir haben die Wettervorhersage für Zweibrücken und Umgebung.

Die Zweibrücker RHEINPFALZ hat sich für ihre Leser wieder ein Osterrätsel ausgedacht, das zum Spaziergang durch die Stadt einlädt. Zu gewinnen gibt es wieder Gutscheine.

Höchstand bei Schulanmeldungen erreicht: Weiterführende Schulen in Pirmasens erleben Schüleransturm für das Schuljahr 2026/27.

Die Staatsanwaltschaft wirft einem inzwischen 40-Jährigen vor, im Oktober 2022 in einem Ort der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben seine damalige Ehefrau misshandelt zu haben. Die Polizei bewertet den Übergriff sogar als versuchtes Tötungsdelikt. Der Mann wurde jedoch freigesprochen.

Die Tierauffangstation in Maßweiler trauert: Löwe Erion, der aus einer Privathaltung in Albanien gerettet worden war und seit Dezember in Maßweiler lebte, ist überraschend gestorben. Er erwachte nicht mehr aus der Narkose.

Das Contwiger Freibad verkauft dieses Jahr keine Saisonkarten. Macht das Bad etwa mitten im Sommer bei schönstem Wetter zu? Der Verbandsbürgermeister gibt Entwarnung und erklärt, was es mit der Maßnahme auf sich hat.

Die Grünen im Landkreis denken schon an die nächste Kommunalwahl: Sie beschäftigen sich mit Links-Bündnis und 24/7-Supermärkten.

Nach einem Unfall auf der A8 beim Outlet war die Autobahn am Mittwochmorgen anderthalb Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Denn der Unfallhergang ist unklar.

Die Südwestpfalz will unter dem Namen „Pfälzerwald“ mehr Urlauber anlocken. Einen ähnlichen Weg geht die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.