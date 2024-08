Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter in Mandelbachtal-Ormesheim sind am Dienstagabend drei Personen verletzt worden – darunter befand sich auch ein siebenjähriges Mädchen. Wie die Polizei Homburg berichtet, war der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters aus Schmelz gegen 17.50 Uhr im Einmündungsbereich zur L107 in den Wagen, einen Ford, gekracht. Im Auto hätte eine 38-jährige Fahrerin mit ihrer siebenjährigen Tochter gesessen. Beide kommen laut Informationen eines Sprechers der Polizei Homburg aus Mandelbachtal. Die beiden wurden, wie auch der Fahrer des Transporters, leicht verletzt ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt, so die Polizei. Als Unfallursache vermutet die Polizei, dass der Transporterfahrer dem Ford die Vorfahrt genommen hat. Die Adenauerstraße, in der der Unfall passiert ist, war rund eine Stunde lang gesperrt. Während dieser Zeit seien die Fahrzeuge abgeschleppt worden und die Unfallaufnahme getätigt worden. Auch die Feuerwehr sei vor Ort gewesen. Ein Gutachter zur Unfallermittlung wird laut Polizeisprecher nicht eingeschaltet, da es geklärt sei, wie der Unfall passiert war.