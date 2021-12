Schlagzeilen machte am 7. Dezember die Ankunft einer ausgemusterten Transall-Maschine der Bundeswehr auf dem Triwo-Flugplatz. Dominik Weil wirbt für eine Zusammenarbeit der Anbieter am Flugplatz.

Der Stromberger Reiseverkehrskaufmann will die Transportmaschine zu einer besonderen Ferienwohnung umbauen und dauerhaft für touristische Nutzungen auf einem Triwo-Grundstück im Südbereich des Zef-Gebiets, neben Lange Aviation, anbieten. Genaugenommen auf Althornbacher Gemarkung. Weil stellte sein Projekt der nach seinen Recherchen weltweit einzigartigen Konversion eines militärischen Transportflugzeugs in eine Immobilie am Dienstag in der Versammlung des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) vor. Und warb dafür, die vielfältigen Angebote der Freizeitwirtschaft – vorhandene wie die World of Fun rund um die Eishalle, die Kletterhalle Camp4, die Karthalle Karthaus und entstehende wie die geplante Fußballhalle neben dem Multimedia-Internetpark und seine Übernachtungsmöglichkeit mit Event-Charakter – zu bündeln, etwa gemeinsam für die Angebote zu werben. Die ausgemusterte Transall werde bis in den kommenden Spätsommer für verschiedene Veranstaltungen auf dem Flugplatzvorfeld genutzt und auch der Triwo-Feuerwehr zu Übungszwecken zu Verfügung stehen. Nach Baugenehmigung soll der Umbau dann im Herbst/Winter 2022/23 dann beginnen. 2023 noch sollen dann erste Gäste in die unter dem Namen „Trallotel“ von Weil vermarktete Ferienwohnung mit Flugstunden einziehen.