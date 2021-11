Ein Mann aus dem Hunsrück möchte eine alte Transall der Bundeswehr an den Zweibrücker Flugplatz stellen und zur Ferienwohnung umbauen. Am 7. Dezember kommt das Flugzeug in Zweibrücken an. Der Umbau wird bis 2023 dauern. Das Transportflugzeug muss an Strom, Wasser und Abwasser angeschlossen werden, bekommt eine Heizungs- und Klimaanlage. Auf gut 40 Quadratmeter entstehen Schlafbereiche für sechs Personen, dazu ein Duschbad mit Toilette, ein Wohnbereich und eine Küchenzeile. Und Räume, die nicht so ganz alltäglich für eine Ferienwohnung sind: Das Cockpit bleibt frei zugänglich. Neben vier Einzelplätzen befindet sich dort eine Sitzbank, die in einen weiteren Schlafplatz umgewandelt werden kann. Dort kann man auch einen Flugsimulator ausprobieren, und man kann aus dem Cockpit die Propeller seiner Ferienwohnung in Bewegung setzen – samt echter Geräuschkulisse. Ein Phantom-Schleudersitz und weitere militärische Ausstellungsstücke erinnern an die Geschichte der Transall, sowie anderer Luftfahrzeuge der Bundeswehr. Draußen kann man in einer Hängematte unter einer Tragfläche liegen, während an einer Grillstelle Fleisch brutzelt.

