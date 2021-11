Das ist wohl weltweit einzigartig: Zweibrücken bekommt ein Trallotel, eine Transall, die zur Ferienwohnung umgebaut wird. Die Idee hatte Dominik Weil, ein Reiseverkehrskaufmann aus dem Hunsrück. Er hat ein Bundeswehrtransportflugzeug gekauft, das an der L700 auf Althornbacher Gemarkung stehen wird. Am 7. Dezember wird es auf dem Zweibrücker Flugplatz landen, dann wird es umgebaut. 2023 soll die Ferienwohnung in Betrieb gehen.

