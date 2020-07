Am Freitagmorgen kurz nach 11 Uhr war in Rieschweiler-Mühlbach ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Informationen ist auf einer Wiese im Ortsteil Mühlbach ein Traktorfahrer tödlich verunglückt. Der Mann soll am Hang gemulcht haben, als der Traktor stark in Schieflage geriet und umkippte. Der Fahrer wurde von dem Traktor überrollt. Gegen 10.55 Uhr ging der Rettungsalarm bei der Verbandsgemeinde-Feuerwehr ein, wie Wehrleiter Harald Borne auf Anfrage mitteilte. Feuerwehr und Notarzt versuchten nach seinen Angaben über eine Stunde, den Mann wiederzubeleben. Vergeblich. Der aus Pirmasens stammende Mann mittleren Alters verstarb am Unfallort. Seine Frau, die Augenzeugin des Unfalls war, aber zum Unglückszeitpunkt nicht auf dem Traktor saß, wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.