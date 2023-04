Beim TC Weiß-Blau Zweibrücken fand die zweite Sichtung für Jugendliche unter der Leitung von Trainer Felix Kircher statt. Herauszufinden war, auf welcher Stufe die Kinder schon stehen, und wo es noch hakt. Auch der Fitnessbereich stand auf dem Prüfstand.

Am Samstag waren sieben Kinder anwesend. Beim ersten Termin im März standen dagegen zwölf Kinder auf der Weiß-Blau-Tennisanlage. Die Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2015 kamen am Samstag aus dem heimischen Club, dem TC Althornbach, dem TC RW Pirmasens und aus Sulzbach. Bei der ersten Sichtung im März waren Kinder aus Rieschweiler, Homburg, Pirmasens, Saarbrücken und Zweibrücken dabei.

„Der Standort Zweibrücken ist ideal für unsere geplante Tennisakademie. Er liegt geografisch günstig zwischen den bestehenden Eliteschulen des Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern und dem Rotenbühl-Gymnasium in Saarbrücken.“ Tennistrainer Felix Kircher findet gute Argumente für ein Trainingszentrum in seinem Heimatclub.

Schwerpunkt gute Beinarbeit

Die Einheiten am Samstag fanden bei sehr gutem Tenniswetter auf den Allwetterplätzen von Weiß-Blau Zweibrücken statt. Während sich Felix Kircher mit den jüngeren Spielern beschäftigte, hatte sein Vater Horst mit Lennard Schlick (TC RW Pirmasens, Jahrgang 2012), Joshua Kartes (TC Sulzbach, 2010) und Julen Grimm (TC WB Zweibrücken, 2011) die drei älteren Jungs im Athletiktraining unter seinen Fittichen und forderte sie oft lautstark, wenn es ihm nicht schnell genug ging.

„Ein Schwerpunkt im Kindertraining ist immer eine gute Beinarbeit und Beweglichkeit von der Hüfte abwärts“, umschrieb der 40-jährige Sportlehrer Kircher die Wichtigkeit der Fitness im Grundlagentraining. „Hier wird die Basis für spätere gute Grundschläge gelegt.“ Kircher, der die spezifischen Fähigkeiten der Kinder in unterschiedlichen Übungsformen überprüfte, unterbrach oft die Einheit, um sie mit den Kindern zu analysieren. „Die Kinder sollen verstehen lernen, warum die Übungsform so stattfinden soll und nicht irgendwie.“

Erst Tennis, dann Fußball

Für den zwölfjährigen Julen Grimm war das Athletiktraining eine willkommene Aufwärmphase, denn er verabschiedete sich kurz vor dem Ende der Trainingseinheit Richtung Fußballplatz. „Ich spiele heute Mittag noch mit meiner D-Jugendmannschaft in Einöd gegen die SV Elversberg“, berichtete Grimm, der in seinem Team auf der Mittelfeldposition agiert. Tennis und Fußball betreibt der junge Sportler schon seit sechs Jahren. „Das Training heute hat mir sehr gut gefallen“, fand er. „Ich denke, dass ich in Zukunft eine Trainingseinheit in der Akademie einplanen werde. Dies muss ich aber noch mit meinen Eltern besprechen“, hofft Grimm auf deren Zustimmung.

Auch Lennard Schlick, der elfjährige Tennisspieler aus Pirmasens, der in Begleitung seiner Mutter auf der Anlage war, fand die Trainingseinheiten sehr gut. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, lobte er die beiden Coaches Felix und Horst Kircher. Seine Mutter Daniela Schlick, eine ehemalige Stabhochspringerin, unterstreicht im Gespräch mit Kircher die Wichtigkeit eines guten Grundlagentrainings: „Eine gute Beinarbeit ist das A und O im Sport“, weiß die Ex-Leichtathletin aus eigener Erfahrung. Mit ihrem Sohn will sie nun absprechen, wie sich eine Trainingseinheit in Zweibrücken einplanen lässt, denn schließlich ist ihr Filius in Sachen Tennis im Verein und beim Verbandstraining schon viermal in der Woche unterwegs.

Trainerteam soll Akademie beflügeln

Für Trainer Felix Kircher gilt es jetzt, die Erkenntnisse der beiden Sichtungen auszuwerten und Trainingspläne aufzustellen, um nach den Rückmeldungen der Eltern zeitnah mit dem Training zu starten. Unterstützt wird Kircher dann noch von Tennistrainer Tim Lorenz (Jahrgang 1982), der wie Kircher den B-Schein besitzt und mit ihm auch zusammen in der ersten Mannschaft beim TC Weiß-Blau Zweibrücken aufschlagen wird. Zwei Techniktrainer, einer davon Horst Kircher, unterstützen die beiden Coaches künftig bei ihrer Arbeit in der Akademie.