Die SG Bechhofen/Lambsborn setzt beim Trainerposten auf Kontinuität: Sören Bernhard übt das Amt laut Lothar Agne, dem Vorsitzenden des SV Lambsborn, auch in der Saison 2021/22 aus – dann schon im sechsten Jahr in Folge. Derzeit liegt der Aufsteiger in der unterbrochenen Spielzeit der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern, Gruppe Süd, nach sieben Partien mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.