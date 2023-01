„Es war ein richtig tolles Turnier. Alle hatten Lust, mal wieder in der Halle zu spielen. Es gab einige spannende Spiele, und fair ging es auch noch zu.“ So fasste Vorsitzender Johannes Müller das 14. AH-Traditionsturnier der VB Zweibrücken zusammen.

Über 100 Zuschauer sahen den Ü32-Fußballern in der Zweibrücker Westpfalzhalle zu. Der FK Clausen, die Traditionsmannschaft von Gastgeber VBZ, die SG VBZ/TuS Rimschweiler und des SV Großsteinhausen setzten sich in den beiden Vierer-Gruppen jeweils auf Rang eins und zwei und qualifizierten sich dadurch für die Halbfinals. Dort siegte Clausen klar mit 5:1 gegen Großsteinhausen, das Traditionsteam der Vereinigten Bewegungsspieler gewann durch ein Tor von Ex-Regionalligastürmer Dennis Gerlinger (in der Bezirksliga für die SG Knopp/Wiesbach aktiv) zwölf Sekunden vor Schluss mit 1:0 gegen die SG VBZ/Rimschweiler. Im Spiel um Platz drei setzte sich Großsteinhausen mit 2:1 gegen die SG VBZ/Rimschweiler durch.

Im Endspiel stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit 2:2. Der Turniersieger wurde daher im Neunmeterschießen ermittelt. Dieses ging mit 6:5 an die VBZ-Traditionsmannschaft. Zweimal scheiterte Clausen an Yannick Müller (sonst für den SC Stambach aktiv), der auch zum besten Torhüter des Turniers gewählt wurde. Torschützenkönig wurde Dennis Gerlinger.

Ohne Schiedsrichter

Beim Bambini-Turnier (bis sieben Jahre) regelten die sieben Mannschaften auf dem Spielfeld ganz nach den Verbandsregeln alles ohne Trainer und Schiedsrichter. Einen offiziellen Turniersieger gab es nicht. Mit einer goldenen Medaille fuhr jeder Teilnehmer am Ende als Gewinner nach Hause.