Am 6. Juli 2025 wird Zweibrückens französische Partnerstadt Boulogne-sur-Mer Etappenziel der Tour de France sein. An jenem Sonntag führt die zweite Etappe des Radsport-Großereignisses nach dem morgendlichen Start im nordfranzösischen Lauwin-Planque auf 212 Rennkilometern durch das hügelige Département Pas-de-Calais in die Partnerstadt auf den Boulevard Auguste Mariette. Boulognes Bürgermeister Frédéric Cuvillier rechnet mit Tausenden ausländischen Touristen und Radsportfans vor allem aus England, Belgien und den Niederlanden. In der Vergangenheit war es schon viermal zu Etappen-Zieleinläufen in Boulogne gekommen: 2012 sprintete dort der Slowake Peter Sagan als Erster über die Ziellinie, 2001 der Deutsche Erik Zabel, 1994 Jean-Paul van Poppel aus den Niederlanden und 1949 der Belgier Norbert Callens. Das bis dato letzte sportliche Großereignis in der Hafenstadt am Ärmelkanal war im Sommer 2024 der Fackeldurchlauf für die Olympischen Spiele in Paris.