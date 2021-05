Kam es kurz vor dem Messerstich zu einem Kampf zwischen dem Angeklagten und dem späteren Todesopfer? War der Angeklagte der Meinung, er müsse sich verteidigen? Zur Klärung dieser Fragen arbeitete sich das Gericht am Montag Millimeter für Millimeter weiter. Dabei ging es auch um eine mutmaßliche Ohrfeige.

Wegen Totschlags verantworten muss sich ein 35-jähriger Zweibrücker, der am 16. August einen 40-jährigen Nachbarn erstochen haben soll. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden, aber erklärt, er habe sich zur Wehr setzen müssen. An den tödlichen Messerstich selbst und die Sekunden davor könne er sich nicht erinnern, hatte er am ersten Verhandlungstag ausgesagt.

Am Montag war der vierte Verhandlungstag, und gehört wurde unter anderem der Amtsrichter, der den Haftbefehl erlassen hatte. Laut diesem hatte der Verteidiger angegeben, sein Mandant habe zugestochen, in der Absicht, sich zu verteidigen. Zuvor sei sein Mandant wohl geohrfeigt worden. Die Frage der Vorsitzenden Richterin Susanne Thomas, ob er davon etwas bemerkt habe, als der Angeklagte ihm vorgeführt wurde, verneinte der Amtsrichter. Im Gesicht des Angeklagten habe er keine Spuren eines Schlages ausmachen können.

Im Zeugenstand erschien am Montag auch ein 30 Jahre alter Polizeibeamter aus Kaiserslautern, der Spuren sicherte. Er kam in der Nacht zum 17. August zum Tatort in Zweibrücken und fand diesen von den Kollegen abgesperrt vor, wie er sagte. Unbefugte hätten die Wohnung nicht betreten können. In der Küchenzeile der Wohnung des Angeklagten habe er die Tatwaffe gefunden, ein Messer mit einer 23 Zentimeter langen Klinge, Griff und Klinge voller Blut. Unter diesem Messer hätten noch drei weitere gelegen, die aber bei der Tat keine Rolle gespielt hätten.

Zu dem Messer befragt wurde auch ein 55-jähriger Kriminalbeamter aus Kaiserslautern, der unter anderem Fotos vom Tatort gemacht und Blutspuren gesichert hatte. Auch die Tatwaffe hatte er gesichert. Auf die Frage von Staatsanwältin Kristina Goldmann, wie scharf das Messer gewesen sei, antwortete der Kripo-Beamte: „Entschuldigen Sie die Ausdrucksweise: sauscharf.“ Man habe sofort gesehen, dass der Besitzer „Messer-affin“ sei oder ein solches Messer beruflich nutze. Der Angeklagte ist gelernter Fleischer.

Die herausgerissene Badezimmertür

Der Kripo-Beamte erklärte weiter, er sei am nächsten Tag noch mal mit dem Rechtsmediziner in der Wohnung gewesen, und da sei ihm aufgefallen, dass die Badezimmertür aus dem oberen Scharnier gebrochen war.

Das sei auf jeden Fall auf Gewalteinwirkung zurückzuführen, so der Beamte. Dass die Badtür schon vor der Tatnacht so aussah – Zeugen hatten das zuvor ausgesagt – sei nicht auszuschließen. Im Badezimmer sei auch Blut gewesen.

Die Wohnungstür des Angeklagten war vom Vermieter, dem später Getöteten und dessen Freund eingetreten worden. Staatsanwältin Goldmann wollte von dem Kripo-Beamten wissen, wie dick diese Tür war. In früheren Aussagen habe es so geklungen, als sei sie sehr instabil und leicht zu zerstören gewesen. „Es war nicht die hochwertigste Tür, aber durch reines Dranstemmen wäre sie nicht kaputtgegangen“, so der Kripo-Beamte. Dazu seien schon massive Tritte nötig gewesen.

Der verwahrloste Zustand der Wohnung des Angeklagten wurde in der Verhandlung schon mehrfach angesprochen. Am Montag ging es Richterin Thomas um Pfandflaschen, die auf dem Boden verstreut herumlagen. Ob es sein könne, dass diese sich zuvor in einem Sack befanden, an den jemand getreten hatte, fragte sie den Kripo-Beamten. Das könne er nicht beurteilen, meinte dieser, ein entsprechender Sack oder eine Tüte oder ein sonstiges Behältnis seien ihm nicht aufgefallen.

Blick ins Fenster bringt wenig Erkenntnis

Sehr ausführlich befragte Richterin Thomas eine 23-jährige Zeugin, die neben dem Angeklagten wohnt. Sie erzählte: Nachdem sie Schreierei auf der Straße gehört hatte, ging sie zu ihren Eltern – in deren Haus sie in einer eigenen Wohnung wohnt – auf den Balkon, wo bereits die Mutter stand. Letztere hat bereits ausgesagt. Von einer bestimmten Stelle des Balkons aus sehe man das Küchenfenster des Angeklagten. Dort habe sie gestanden, allerdings wegen des ungünstigen Winkels und Spiegelungen nicht viel gesehen, so die 23-jährige Tochter. „Das Mobiliar konnte man nur erahnen.“

Aus der Küche seien klirrende Geräusche gekommen, „wie wenn Geschirr oder Besteck runterfällt“, so die Zeugin. Sie habe den Angeklagten und den später Getöteten gehört. Dann sei plötzlich das gekippte Küchenfenster mit einem lauten Knall zugeschlagen und danach nicht mehr aufgegangen. Ob ein Gegenstand oder ein Körper gegen das Fenster geknallt war, könne sie nicht sagen. Auch auf mehrmaliges Nachfragen der Richterin konnte sich die Zeugin nicht erinnern, was hinter dem Fenster war, was es zum Zuschlagen gebracht hatte. „Ich weiß es beim besten Willen nicht, es ging alles so schnell, das waren Sekunden.“ Kurz darauf sei das schwer verletzte Opfer auf die Straße getaumelt, und da habe sie auf das Küchenfenster nicht mehr geachtet.

In einem Punkt wich die Aussage der 23-Jährigen von denen anderer Zeugen ab: Sie sagte, dass der später Getötete noch mal mit anderen Beteiligten auf der Straße war, bevor er alleine zurück in die Wohnung des Angeklagten stürmte. Der Vermieter, dessen Frau und der Freund des Getöteten, der zuvor mit ihm in der Wohnung des Angeklagten gewesen war, hatten erklärt, das spätere Todesopfer habe das Haus gar nicht mehr verlassen, habe auf der Treppe rumgedreht und sei zurück.

Der Freund sagte vergangene Woche aus, weder er noch der später Getötete seien gegenüber dem Angeklagten handgreiflich geworden, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dessen Wohnung verschafft hatten.

Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt.