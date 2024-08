Nach dem Polizeieinsatz in der Webenheimstraße in Bubenhausen am Mittwochnachmittag hat die Polizei erste Details genannt.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern schreibt in einer Pressemitteilung vom Donnerstagmorgen: „Vermutlich bei einem Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochnachmittag (14. August) einer der Beteiligten tödlich verletzt worden. Der 26-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen in seiner Wohnung gefunden und verstarb kurz darauf vor Ort. Vorausgegangen war der Hinweis eines Zeugen, der gegen halb vier die Rettungsleitstelle verständigte, nachdem er vor einem Wohnhaus einen Mann mit blutenden Wunden gefunden hatte. Der ausgerückte Rettungsdienst kümmerte sich um den 45-jährigen Verletzten.“

Zur möglichen Tatwaffe macht die Polizei keine Angaben. Es gebe aber Hinweise darauf, „dass es im Rahmen eines Streits des Verletzten mit seinem Mitbewohner zu gegenseitigen Körperverletzungen mit einer Stichwaffe gekommen war“. Die Polizei habe den 26-jährigen Mitbewohner schwer verletzt vorgefunden. „Er erlag wenig später seinen Verletzungen“, schreibt die Polizei weiter.

Kripo ermittelt zu den Hintergründender Tat

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe und genauen Abläufe der Ereignisse seien Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft verwies auf Anfrage auf die Mitteilung der Polizei. „Weitergehende Auskünfte können in diesem frühen Verfahrensstadium nicht erteilt werden. Die Ermittlungen dauern an“, schreibt Staatsanwalt Felix Huth. Sobald weitergehende Erkenntnisse vorliegen, werde die Staatsanwaltschaft eine Folgemeldung veröffentlichen.

Die RHEINPFALZ hatte am Mittwochnachmittag erfahren, dass sowohl der Tote als auch der mutmaßliche Täter drogenabhängig gewesen sein sollen. Hierzu äußerte sich Staatsanwalt Huth nicht. Er verwies darauf, dass in der Polizeimeldung „das jeweils richtige Alter der beteiligten Personen“ genannt sei. Wir hatten in unserer ersten Meldung geschrieben, ein Ende 30-Jähriger soll seinen 40-Jährigen Mitbewohner getötet haben.