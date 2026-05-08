Zweibrücken Tote Igel, Eichhörnchen und Katzen: Zweibrücker wünschen sich Tempo 30
Zwischen Ixheimer Straße, Kirchbergstraße und Oselbachstraße gibt es laut der Stadtverwaltung derzeit „eine Vielzahl unterschiedlicher Verkehrs- und Geschwindigkeitsregelungen, die den Verkehrsteilnehmern die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit erschweren“. Die Verwaltung habe aufgrund verschiedener Anfragen und Anträge zur Ausweisung von Tempo-30-Zonen ein Konzept erarbeitet. Das Thema sei auch schon im Arbeitskreis Verkehrssicherheit behandelt worden. Es bestehe aber noch Abstimmungsbedarf. Wenn alles geklärt ist, könne das Konzept zur Erweiterung der Tempo-30-Zonen im Stadtrat beraten und beschlossen werden.
Dann soll auch in der Mühlbergstraße Tempo 30 gelten. Das hatten sich Zweibrücker gewünscht, die in der jüngsten Stadtratssitzung eine Anfrage gestellt hatten: „Wir möchten anfragen, ob in der Mühlbergstraße in Ixheim eine 30er-Zone für den Verkehr eingerichtet werden könnte. Die umliegenden Straßen sind schon 30er-Zonen oder Spielstraßen. Es sind öfter tote Wildtiere auf der Fahrbahn der oberen und mittleren Mühlbergstraße, wie zum Beispiel Igel und Eichhörnchen. Manchmal trifft es auch eine Katze.“