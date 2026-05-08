Im südlichen Teil von Ixheim soll künftig einheitlich Tempo 30 gelten. Allerdings muss der Stadtrat noch zustimmen.

Zwischen Ixheimer Straße, Kirchbergstraße und Oselbachstraße gibt es laut der Stadtverwaltung derzeit „eine Vielzahl unterschiedlicher Verkehrs- und Geschwindigkeitsregelungen, die den Verkehrsteilnehmern die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit erschweren“. Die Verwaltung habe aufgrund verschiedener Anfragen und Anträge zur Ausweisung von Tempo-30-Zonen ein Konzept erarbeitet. Das Thema sei auch schon im Arbeitskreis Verkehrssicherheit behandelt worden. Es bestehe aber noch Abstimmungsbedarf. Wenn alles geklärt ist, könne das Konzept zur Erweiterung der Tempo-30-Zonen im Stadtrat beraten und beschlossen werden.

Dann soll auch in der Mühlbergstraße Tempo 30 gelten. Das hatten sich Zweibrücker gewünscht, die in der jüngsten Stadtratssitzung eine Anfrage gestellt hatten: „Wir möchten anfragen, ob in der Mühlbergstraße in Ixheim eine 30er-Zone für den Verkehr eingerichtet werden könnte. Die umliegenden Straßen sind schon 30er-Zonen oder Spielstraßen. Es sind öfter tote Wildtiere auf der Fahrbahn der oberen und mittleren Mühlbergstraße, wie zum Beispiel Igel und Eichhörnchen. Manchmal trifft es auch eine Katze.“