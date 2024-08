Ein Zeuge hat laut Bericht der Polizei am Dienstagmittag eine leblose und eine schwer verletzte Person in einer Wohnung in Althornbach entdeckt. „Nach derzeitigem Erkenntnissen handelt es sich um ein Ehepaar“, schreibt die Polizei. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Leiche der Frau hat die Polizei sichergestellt. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern nahm die Ermittlungen auf, die Hintergründe des Geschehens sind bislang unklar.