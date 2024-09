Das Amtsgericht Zweibrücken hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Ehemann einer Verstorbenen aus Althornbach erlassen. Es bestehe der dringende Tatverdacht des Totschlags. Der Haftbefehl wurde dem 57-Jährigen, der sich nach wie vor im Krankenhaus befindet, am Dienstag eröffnet. Der Beschuldigte habe sich bislang nicht zur Sache geäußert, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauerten an. Zum Geschehensablauf könne man derzeit noch keine Angaben machen. Die 51-jährige Ehefrau des 57-Jährigen wurde am Dienstag vergangener Woche tot in einem Haus in Althornbach aufgefunden. Der Ehemann kam schwer verletzt ins Krankenhaus und war bislang nicht vernehmungsfähig. Laut Staatsanwaltschaft ist die Frau verblutet, der Leichnam wies laut Obduktionsbericht mehrere Stichverletzungen auf.