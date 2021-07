Ein Anwohner der Illinger Isarstraße bemerkte am frühen Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr, dass auf seiner Straße ein Auto lichterloh in Flammen stand. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann von zischenden und knisternden Geräuschen wach, welche er durch das geöffnete Fenster hörte. Die per Notruf alarmierte Feuerwehr konnte den brennenden Wagen zwar schnell löschen, jedoch entstand an diesem ein Totalschaden. Ebenso wurde ein zweites Auto, was in der Nähe geparkt war, durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.