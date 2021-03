Zum 1. April gibt es einen Wechsel auf dem Chefsessel von Tadano. Toshiaki Ujiie löst nach Konzernangaben den langjährigen Chef des japanischen Mutterunternehmens von Zweibrückens größtem Arbeitgeber Tadano Demag, Koichi Tadano, ab. Nach 18 Jahren an der Spitze des Kran- und Hebebühnenbauers mit weltweit 5000 Beschäftigten wechselt der 66-jährige Koichi Tadano an die Spitze des Aufsichtsrats. Der 59 Jahre alte Toshiaki Ujiie betreute zuvor unter anderem das Baumaschinengeschäft des japanischen Mischkonzerns Marabeni. Er kam im April 2019 zu Tadano, zeitgleich mit dem jetzigen Chef der Zweibrücker Werke, Jens Ennen. Der Personalwechsel soll nach Unternehmensangaben ein Signal für Veränderung und Aufbruch setzten. Tadano will weltweit Anbieter Nummer Eins für Hebetechnik werden. In Kürze hofft die Zweibrücker Tochter Tadano Demag, das Insolvenzverfahren beenden zu können. 392 der knapp 1600 Zweibrücker Mitarbeiter wurden gekündigt.