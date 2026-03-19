Die SG Rieschweiler muss auf einen 19-Jährigen im Tor setzen. Der TSC Zweibrücken wartet seit Oktober auf einen Sieg. Beide Teams hoffen auf die Trendwende.

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel Mitte September in Zweibrücken war Björn Hüther, Trainer der SG Rieschweiler , stinksauer auf seine Jungs. Er sprach vom „bislang schlechtesten Saisonspiel“. Die personellen Voraussetzungen seines Teams damals waren aber nicht viel besser, als sie es jetzt vor dem Heimspiel am Sonntag (Anstoß: 15.30 Uhr) sind. Zusätzlich hat sich ein Torwartproblem aufgetan.

Der im Sommer vom 1. FC Saarbrücken verpflichtete David Mutter konnte verletzungsbedingt schon nur die letzten vier Spiele der Hinrunde machen. In der Wintervorbereitung brach er sich die Hand. Marius Käppler, in der aktuellen und vorigen Spielzeit Stammtorwart, plagen starke Rückenprobleme, die keinen Einsatz zulassen. Und der von der zweiten Mannschaft hochgerückte Marc Zimmermann wurde am Sonntag mit Rot des Feldes verwiesen. Somit sichert fortan der 19-jährige Luan Redling das SGR-Gehäuse.

Der Trend geht nach unten

Das aktuelle Rieschweiler Trendbarometer weist drei erfolglose Partien in Folge auf. Dazu die aberkannten Punkte wegen des Rückzuges des TuS Rüssingen, das hat die Kicker von der dicken Eiche von Rang fünf auf zehn abrutschen lassen. Dieser Trend soll gegen den TSC gestoppt werden. „Als Abwärtstrend würde ich es nicht bezeichnen“, hakt Hüther ein, „klar müssen wir im Auge behalten, was hinter uns passiert, wir haben zuletzt gegen zwei ordentliche Mannschaften verloren und jetzt gilt es schlichtweg zu punkten“.

Womöglich nicht dabei helfen kann Kevin Gundt. Er ist stark erkältet, ein Sinnbild für seine beiden letzten Spielzeiten im Trikot der SGR. „Von einer Sache komme ich in die nächste“, hadert er selbst mit seiner Situation. Zwölfmal stand er in dieser Saison nur auf dem Platz. Dabei startete er vor drei Jahren so erfolgsverheißend bei der SGR, er war eines der Gesichter für den Aufschwung des Teams von Björn Hüther. Die Stagnation zuletzt hat ihn mit dazu bewogen, was Neues zu probieren. Frühzeitig im Winter wurde sein Sommerwechsel zum jetzigen Gegner TSC Zweibrücken öffentlich gemacht. Für den 21-jährigen Gundt, der in Zweibrücken wohnt und aus der TSC-Jugend stammt, somit eine Rückkehr.

„Derbys haben eigene Geschichte“

„Vielleicht tut es mir mal wieder gut, was anderes zu sehen “, hofft der angehende Physiotherapeut insgeheim, „ich werde aber alles für den Verein geben, dessen Trikot ich trage.“ Beim Duell gegen seinen künftigen Verein spielt es für Gundt keine Rolle, wer die bessere Form aktuell hat. „Derbys haben ihre eigene Geschichte, da gibt jeder noch mal mehr. Ich denke, es wird ein dreckiges, aber auch geiles Spiel.“

Das Wechsel-Pendant zu Gundt aufseiten des Gegners ist Mirko Tüllner. Bei ihm ist es etwas kurioser: Der TSC ist sein Jugendverein, er wechselte 2019 als Aktiver zur SGR, damals noch in die Verbandsliga. Vergangenen Sommer die hoffnungsvolle Rückkehr an den Wattweiler Berg. Längst hat auch er offiziell gemacht, dass er im Sommer erneut das blaue SGR-Trikot überstreifen wird. „Der hat nicht so viel gesagt; nur dass ich alt genug bin, um zu wissen, was ich tue“, antwortet der 28-jährige Tüllner auf die Frage, was sein Papa Jürgen Tüllner, Vorstandsmitglied beim TSC, zu seinem Rückwechsel sagte. Der 1,95 Meter große Stürmer begründet seinen Schritt mit einer Mischung aus sportlicher Perspektive, „und dann ist der Kontakt zu vielen Spielern in Rieschweiler nie abgerissen, da sind sehr gute Freundschaften entstanden“.

Es wird ein Kampfspiel

Auch Tüllner stellt sich für Sonntag auf ein Kampfspiel ein. „Das ist in unserer Situation wichtiger als schön zu spielen, man muss aber auch aufpassen, nicht zu überladen“, findet der Lagerist bei der Firma Mohrbach. „Die Erwartungshaltung war eine andere, als ich zurückkam“, bekennt er und gibt an, „ich dachte schon, es wird wegen des großen Umbruchs nicht so einfach, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so tief unten drinstecken“.

Seit Ende Oktober warten die Bubenhauser auf einen Dreier. Aktuell muss sich Tüllner hinten anstellen in der Stürmer-Hierarchie: „Erik Bischof macht es einfach sehr gut.“ Wenn er die Chance bekommt, wird Tüllner am Sonntag aber alles dafür tun, um das Tor zu treffen.

Parole: Abstiegskampf

TSC-Trainer Denis Jung sieht der heißen Phase der Saison entgegen, und die heiße: Abstiegskampf. „Es geht ab jetzt um keinen Einzelnen mehr, sondern nur noch ums Team. Ich möchte Spieler sehen, die alles geben, alles auf dem Platz lassen und kapieren, dass wir im Abstiegskampf stecken“, erläutert der 49-Jährige. Zuletzt hat ihm dieses unbändige Engagement bei seinen Jungs zu sehr gefehlt. „Es sind noch zwei Monate, da wird es keine Ausreden geben, es geht nur über die Einstellung. Wer auf der anderen Seite steht, muss uns in dieser Situation egal sein. Wer jetzt gegen Rieschweiler nicht motiviert ist, der ist sowieso fehl am Platz“, betont Jung.