Die Luftwaffe testet in Zweibrücken Abläufe für den Angriffsfall. Dafür starten und landen dort vormittags Kampfjets.

Die sechste Generation an Bord, die Kunden treu und die Produktion gesichert: Die Semler Schuhfabrik in Pirmasens verlässt unsicheres Fahrwasser und blickt optimistisch nach vorne. Was ein Familienunternehmen wie Semler von anonymen Konzernen unterscheidet, hat Andreas Ganter analysiert.

Die Zweibrücker Jugendbücherei boomt. Doch es gibt ein großes Problem. Und ausgerechnet jetzt geht ein lang gehegter Wunsch erst einmal nicht in Erfüllung.

Beim dritten Heltersberger Dorfflohmarkt am Samstag, 25. April, wird sich einiges ändern. Die Verkaufsstände sind nicht mehr über den gesamten Ort verteilt.

Die Sportanlage der IGS Thaleischweiler-Fröschen wird grundlegend saniert. Obwohl das Vorhaben abgespeckt wurde, wird die Sanierung 30 Prozent teurer.

Weil er seine Ehefrau geschlagen, getreten und bedroht haben soll, musste sich ein Mann vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten.

Saalstadt steht der Errichtung von vier Windkraftanlagen – drei auf Saalstadter, eine auf Weselberger Gemarkung – positiv gegenüber. Es gibt allerdings noch Klärungsbedarf.

Wegen Geldwäsche in 73 Fällen hat ein Mann eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten erhalten. Wie er vor Gericht beteuerte, wollte er nur seine Mutter retten.

In Bottenbach hat man erneut gezeigt, wie eine Dorfgemeinschaft zusammen an einem Strang zieht: Am Sonntag wurde ein ganz besonderer Wanderweg eröffnet.

Mit einer Großdemonstration wird am Donnerstag, 23. April, in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy gegen die Einstellung der Autoproduktion im Werk von Stellantis protestiert.

Der langjährige Trainer der SG Rieschweiler tritt nach der Niederlage in Hinterweidenthal noch in der Kabine zurück. Er will damit ein Zeichen setzen.