Die Zweibrücker Partnerstadt Barrie ist vergangenen Donnerstag von einem Tornado verwüstet worden.

Der Wirbelsturm hat ganze Straßenzüge zerlegt, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Demnach wurden mindestens 25 Häuser beschädigt und drei komplett zerstört. Acht Menschen wurden verletzt. Bürgermeister Jeff Lehman sagte bei einer Pressekonferenz, dass man von Glück reden könne, dass niemand getötet wurde. Der Schaden sei erheblich. Auch Autos, Gärten und Straßen wurden beschädigt. Viele Betroffene Bürger flüchteten in den Keller. „Naturkatastrophen treten weltweit immer häufiger auf. Unsere Gedanken sind ebenso bei den Menschen und unseren Einsatzkräften in der Eifel wie auch bei unseren kanadischen Freunden in Barrie“, so der Zweibrücker Bürgermeister Christian Gauf.