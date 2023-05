Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Torjäger: Frank Seider, Heiko Ficht und Timmy Hasslocher lieferten sich in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone des Torschützenkönigs. Am Ende nahm ihnen die Corona-Krise die Entscheidung ab: Alle hatten 19 Treffer bis zum Saisonabbruch erzielt. Und da sage noch einer, es gebe keine echten Mittelstürmer mehr ...

Mit 37 Jahren ganz vorne in der Torjägerliste: Das schaffte in der abgebrochenen Corona-Saison Stürmer Frank Seider vom FC Kleinsteinhausen. Nach 16 Treffern in der Vorsaison