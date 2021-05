Sophie-Charlott Hempel vom Zweitligisten Erster Golfclub Westpfalz ist in den USA weiter im College-Golf erfolgreich. Nach zuletzt immer wieder starken Ergebnissen qualifizierte die Pirmasenserin sich nun mit der Texas A&M University-Commerce zum ersten Mal in der Uni-Geschichte für die nationalen Meisterschaften – mit Platz drei bei den West Regional Championships im Wildhorse GC auf der Robson Ranch.

Mit einem Schlag Vorsprung landete Hempels Team dabei vor der West Texas A&M und ergatterte den dritten und letzten Qualifikationsplatz hinter St. Mary’s und der Dallas Babtist Universität. Bis zuletzt musste das Team zittern, hatte die Verfolger im Nacken. Hempel beendete das Turnier in der Einzelwertung auf Platz neun mit guten 76 Schlägen auf den ersten beiden Runden und einer 70er Runde zum Abschluss. Mit fünf Birdies, darunter drei an den letzten fünf Löchern, hatte sie maßgeblichen Anteil am Mannschaftserfolg. Es war zudem Hempels achte Top 10-Platzierung in zehn Turnieren in dieser Saison.