Bei einem Einbruch auf das Betriebsgelände einer Firma „Im Oberen Werk“ in St. Ingbert haben Unbekannte übers Wochenende Täter 15 bis 20 Tonnen Edelstahl erbeutet. Dabei wurden mehrere Tore, Zäune und andere Einrichtungen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, geht der finanzielle Gesamtschaden in die Hunderttausende. Außerdem wurde am frühen Montagmorgen in der St. Ingberter Oststraße eine große Menge an Kupferkabel entwendet. Auch hier hätten die Täter ein Tor und einen Zaun beschädigt. Hier entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion St. Ingbert unter Telefon 06894 109-0.