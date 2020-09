In der Heinitzer Straße in Friedrichsthal (Regionalverband Saarbrücken) hat sich am Donnerstagnachmittag, 17. September, ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollten zwei Mitarbeiter eines Forstbetriebs Bäume fällen. Hierfür hätten sie eine fünf Tonnen schwere Arbeitsbühne von einem Tieflader rangiert. Dabei sei einer der beiden Männer unter die hinteren Räder der Arbeitsbühne geraten. Diese habe daraufhin beide Beine des 47-Jährigen überrollt. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit noch ermittelt. Für die Bergung des Verletzten musste die Heinitzer Straße gesperrt werden.