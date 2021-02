Die Corona-Pandemie sorgte in diesem Jahr dafür, dass die Sternsinger ihren Segen nicht an die Häuser bringen konnten. Den Erfolg der Aktion hat das nicht beeinträchtig. Mehr als 15 000 Euro wurden in der Zweibrücker Pfarrei Heilige Elisabeth für notleidende Kinder in Togo und der Ukraine gesammelt.

Auf ganz ungewöhnlichen Wegen verteilte sich der Segen der Sternsinger in Zweibrücken. Diesmal kam er per Brief in über 700 Häuser und Wohnungen. Ausgetragen wurde der Segensbrief von mehr als 30 ehrenamtlichen Segensboten zusammen mit Pfarrer. Wolfgang Emanuel und Pastoralreferentin Nina Bender. Dadurch musste niemand in diesem Jahr auf den Segen verzichten. Der Segen wurde auch zum Nardini-Klinikum, den Altenheimen, den Werkstätten der Heinrich-Kimmle-Stiftung, der Justizvollzugsanstalt, der Polizei, der Lebenshilfe, der ökumenischen Sozialstation und zum Caritas-Förderzentrum Paul Josef Nardini gebracht. Im Rathaus empfing Bürgermeister Christian Gauf Emanuel und Bender und nahm den Segen für das neue Jahr stellvertretend für alle Zweibrücker entgegen.

„Ich bin überwältigt, dass wir inmitten der Corona-Pandemie, das Ergebnis aus dem Vorjahr übertreffen konnten“, freute sich Bender. 2020 hatte die Aktion rund 500 Euro weniger erbracht.