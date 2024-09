Für Sonntag, 29. September, 11 bis 16 Uhr, lädt die Stadt Zweibrücken zu einem Tag der offenen Trauzimmer ein. In Zusammenarbeit mit den Betreibern des Rosengartens, des Landschlosses Fasanerie und der Festhalle stellen sich allen Heiratswilligen die fünf Trau-Örtlichkeiten im Stadtgebiet vor. Damit soll dazu beigetragen werden, dass Hochzeitspläne sich konkretisieren. Geöffnet sind an diesem Tag die Trauzimmer im Rathaus (Herzogstraße 1), im Herzogsaal (Herzogstraße 9 bis 11), im Wintergarten der Festhalle (Saarlandstraße 9), im Rosengarten (Rosengartenstraße 50) und in der Fasanerie (Fasanerie 1). Nähere Informationen sind hier im Internet oder im Zweibrücker Standesamt unter Telefon 06332 871375 erhältlich.