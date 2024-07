Ihren Idolen ganz nah sein: Das können die Kinder am nächsten Wochenende, Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr, in Saarbrücken. Auf dem Tbilisser Platz am Staatstheater kommen die Stars aus dem Fernseher in die Realität. Zur mittlerweile 25. Auflage der Toggo-Tour soll das Spektakel noch bunter werden. Bei der kostenlosen Tour gibt es eine Bühnenshow mit Musik und Mitmachaktionen, eine NFL-Football-Station, und Spongebob Schwammkopf kommt an Land. Für die ganz Kleinen gibt es eine Spaßwelt samt Hüpfburg, die Zentrale aus der Serie „Paw Patrol“, oder Hello Kitty. Auf der Bühne gibt’s Musik von der Kinder-Popband Honigkuchenpferde. Außerdem wird Iggi Kelly (21), ein Spross der legendären Kelly-Family, auftreten.