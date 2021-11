Am frühen Freitagmorgen, 26. November, ist in Homburg bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Mühlgraben ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten in dem stufenförmigen Gebäude nahe dem Enklerplatz eine Wohnung und angrenzende Bereiche gebrannt. Mithilfe der Drehleiter und über tragbare Steckleitern rettete die Wehr mehrere Personen, die in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Als das Treppenhaus vom Qualm befreit war, konnte später auch dieser Weg für die Evakuierung genutzt werden. Es sei den Einsatzkräften gelungen, 29 Menschen aus dem Gebäude zu retten. Für eine Person sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Ein Feuerwehrsprecher sprach später von einem „herausfordernden Einsatz“, zumal man bereits in der Nacht zuvor Menschen aus einem brennenden Haus in der Semmelweisstraße hatte retten müssen.