Nach 45-minütiger Fahndung hat die Zweibrücker Polizei am Dienstagvormittag im Bereich Alexanderplatz/Maxstraße einen 56-Jährigen festgenommen. Wegen des Einsatzes kam es um die Mittagszeit am angrenzenden Busbahnhof ZOB zu Verspätungen im Nahverkehr. Wie der stellvertretende Inspektionsleiter Matthias Mahl erläutert, war der 56-Jährige am frühen Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr mit seiner Ehefrau heftig in Streit geraten. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass die Polizei den Mann aus der Wohnung verweisen musste. Doch vom frühen Vormittag an habe er seine Ehefrau permanent per Handy belästigt. Weil er darauf keine Reaktion erfuhr, habe er damit gedroht, seine Frau und sich selbst umzubringen. Als die Polizei ihn am Alexanderplatz aufspürte, habe er sich dort widerstandslos festnehmen lassen. Die Ermittlungen dauern an.