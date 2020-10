Schon während der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwochabend stand das Telefon im Studio sowie auf der Dienststelle der Zweibrücker Polizei lange nicht still. Der Fall um den Tod eines 13-Jährigen aus dem Donnersbergkreis auf der A 8 bei Zweibrücken sorgte in den sozialen Medien für Bestürzung und Mitgefühl. Bis Donnerstag, 11 Uhr, gingen bei der Polizei 175 Anrufe und 36 E-Mails ein. „Ungefähr die Hälfte aller Mitteilungen beziehen sich auf Fahrzeuge und Personen und sind insoweit als konkret einzustufen“, teilte die Polizei mit. Ansonsten erreichten die Ermittler auch zahlreiche Hinweise oder Tipps zur Ermittlungsarbeit, „die bereits berücksichtigt waren“.

Unfall am 1. Juli 2018

In den kommenden Tagen soll nun abgeglichen werden, welche der konkreten Hinweise in den vergangenen 27 Monaten vielleicht schon einmal überprüft worden waren. „In einem zweiten Schritt überprüfen wir die dazu bereits vorliegenden Ermittlungsergebnisse unter Einbeziehung der neuen Hinweise zu denselben Fahrzeugen oder Personen im Hinblick auf ihre Plausibilität“, so die Polizei weiter. Der 13-Jährige war am 1. Juli 2018 auf der A 8 gestorben, nachdem das Motorrad seines Stiefvaters von einem Auto gerammt worden war. Seither suchen die Ermittler nach dem Unfallfahrer. „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hatte den Fall am Mittwoch bereits zum zweiten Mal aufgegriffen.