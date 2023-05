Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Nie wieder gehe ich zurück zu meiner Mutter, sie soll in der Hölle schmoren.“ In dieser Aussage gipfelte am Donnerstagvormittag die Vernehmung der mittlerweile 35-jährigen Tochter der Frau, die angeklagt ist, weil sie ihre Kinder jahrelang misshandelt und nicht vor ihrem Ehemann beschützt habe. Zwei Brüder hatten die Eltern am Montag dagegen in Schutz genommen.

Die Tochter leidet seit Jahren an einer schweren Persönlichkeitsstörung, die nach Angaben der behandelnden Ärzte durch häusliche Gewalt in der Kindheit ausgelöst