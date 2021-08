Was ist das berühmteste Orgelwerk? Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Deshalb ist dieses Stück im Jahr der Orgel in der ganzen Pfalz am 29. August zu hören.

Ob es auch an einem 29. August komponiert wurde weiß man nicht, man weiß nicht mal genau, aus welchem Jahr es stammt, man kann nur Vermutungen anstellen. Wahrscheinlich komponierte es Bach im Alter von 20 Jahren, noch bevor er nach Weimar zog. Das Stück ist nur durch Abschriften aus dem Schülerkreis überliefert, somit ist die Autorenschaft Bachs auch nicht wirklich gesichert.

Das ändert aber nichts daran, dass jeder die Melodie im Ohr hat. „Schon der erste Ton mit seinem markanten Mordent-Triller steht für Orgelmusik schlechthin. Er assoziiert weltweit reflexartig ,die Toccata’ von Bach. Ein Effekt, der allenfalls mit der Wirkung der ersten vier Töne von Beethovens 5. Sinfonie zu vergleichen ist“, so Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald, der die Idee zu diesem Toccata-Tag hatte, und Diözesankirchenmusikdirektor Manfred Degen, „Bachs Toccata ist allgegenwärtig in Filmen, in der Popmusik, in Computerspielen bis hin zu Klingeltönen fürs Handy“.

Am Sonntag, dem Toccata-Tag, spielt es in Zweibrücken Helge Schulz um 19 Uhr, in der Alexanderskirche. Natürlich spielt Helge Schulz nicht nur dieses Werk, es ja nur 13 Minuten lang, sondern auch Toccaten mit und ohne Fuge vom 17. Jahrhundert bis heute, von Mozart, Buxtehude, Georg Muffat, Johann Kuhnau und Hans-André Stamm (geboren 1958). Das Konzert schließt Bachs Toccata und Fuge d-Moll. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.

In der Johanneskirche Pirmasens präsentiert der Orgelnachwuchs Bachs Toccata ab 11.30 Uhr im Halbstundentakt als Toccata-Staffellauf, bevor Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant um 14.30 Uhr noch selbst in die Tasten greift.