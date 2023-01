Die Pfalzmeisterschaften wären für viele Tischtennisspieler der Region Zweibrücken ein attraktives Turnier gewesen.

Schade, dass die Tischtennisspieler aus der Region Zweibrücken nicht die Möglichkeit genutzt haben, an den Pfalzmeisterschaften teilzunehmen. Denn das Turnier bietet die für viele wohl einmalige Gelegenheit, sich mal mit Regional- und Oberligaspielern zu messen. Da zudem mittlerweile die Teilnehmerzahl auf je 48 Damen und Herren beschränkt ist, dauern die Pfalzmeisterschaften auch nicht mehr so lange. Sicherlich geht es für viele dabei nicht um den Titel, doch in den Einzeln ist der Einzug in die K.-o.-Runde für Spieler aus Bezirks-, Bezirksober- oder Pfalzliga nicht unrealistisch. Auch für junge Talente wäre das Turnier interessant, um zu sehen, wie sie gegen die Konkurrenz bei Damen und Herren abschneiden.

Mehr zu den Pfalzmeisterschaften