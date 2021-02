In St. Ingbert ist der Abriss der alten Tischtennishalle in vollem Gang. Eine Firma entkernt zurzeit den Innenraum und den Anbau. Die Tribüne ist schon weg. Im Innern hat der aufwendige Ausbau des schadstoffbelasteten Bodens begonnen: Dort wurde der Raum nach außen hermetisch mit Folien abgedichtet. Bei Unterdruck läuft die Asbestsanierung im Innern. Von der Fassade wurden Platten abgetragen. Das Gebäude soll in den kommenden Monaten einem Minigolfplatz und einem Kiosk mit Tischen und Stühlen im Freien weichen. Der Standort befindet sich direkt am Stadtpark Gustav-Clauss-Anlage.