Am Montag, 22. Januar, beginnt das 45. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Bis 28. Januar sind deutschsprachige Nachwuchsfilme in vier Wettbewerben zu sehen – und noch ein paar andere von renommierten Regisseuren. 131 Filme sind es insgesamt, einige laufen auch in St. Ingbert.

Filmfestivals haben eine Eigendynamik – wegen des Eventcharakters. Da schaut man sich gerne Filme an, die im wahren Leben – Kino, Fernsehen, Streaming – nie eine Chance hätten, von uns beachtet zu werden. Und das ist auch gut, denn so kann man Entdeckungen machen.

Das fängt schon mit dem Eröffnungsfilm „Rickerl – Musik ist höchstens a Hobby“ an, der am Montag, um 19.30 Uhr im Saarbrücker Cinestar zu sehen ist – und parallel auch in der Kinowerkstatt St. Ingbert – mit Liveübertragung der Eröffnung. In der Hauptrolle der melancholisch-humorvollen Vater-Sohn-Geschichte ist der österreichische Singer-Songwriter Voodoo Jürgens (40) zu sehen. Regisseur Adrian Goiginger will seinen Film in Saarbrücken persönlich mit einigen Schauspielern vorstellen. Wem die Karten zu teuer sind (30 Euro normal, 15 Euro in den Sälen mit Simultanübertragung wie in St. Ingbert) kann warten, bis der Film ab 1. Februar regulär im Kino läuft.

Schauspieler zu Gast

Wer gerne berühmte Schauspieler live im Saal sehen will, kommt in diesem Jahr nicht so sehr auf seine Kosten, wie in den Vorjahren, denn bisher haben sich im Spielfilmwettbewerb nur Lena Urzendowsky (24. Januar, „Jenseits der blauen Grenze“), Julia Jentsch („Electric Fields“, 28. Januar) und Mark Waschke (28. Januar, „Gotteskinder“) angesagt.

Dem Regisseur und Drehbuchtor Christian Schwochow ist eine Werkschau gewidmet. Er diskutiert bei allen Filmen mit dem Publikum und hält eine Masterclass. Foto: Pandora Film

Außerdem ist der Regisseur und Drehbuchautor Christian Schwochow (45) da, dem eine Werkschau gewidmet ist. Er ist vom 23. bis 28. Januar bei jedem seiner Filme da, um im Anschluss mit den Zuschauern zu diskutieren, außerdem gibt er ein öffentliches Werkstattgespräch am 27, Januar um 15.45 Uhr im Cinestar 1. Das kann man allerdings zu zusammen buchen mit seinen Film „Paula“ (einfühlsamer Spielfilm über die Malerin Paula Modersohn-Becker), der vorher, um 13.30 Uhr im selben Saal läuft.

Zu empfehlen ist auch „Die Unsichtbare“, (2011) am 23. Januar, 18 Uhr, Camera zwo. Das ist eine ungewöhnliche Studie über den Reifungsprozess von einer an sich zweifelnden Schauspielschülerin – und der Film ist voll mit deutschen Schauspielstars: Ulrich Noethen, Dagmar Manzel, Ronald Zehrfeld, Ulrich Matthes, Anna Maria Mühe, Gudrun Landgrebe, Corinna Harfouch, Sabin Tambrea. Der Film lief damals sogar im Ophüls-Wettbewerb, ging aber leer aus (auch Jurys haben eine Eigendynamik, oft spielen Dinge mit, die dafür sorgen, dass nicht der beste, spannendste oder ungewöhnliche Film gewinnt), sondern ein Kompromisskandidat).

Der spannendste Schwochow-Film ist allerdings „Je suis Karl“ (2021), zu sehen 26. Januar, 18 Uhr, im Cinestar 4. Es handelt von einer jungen Frau (Luna Wendler) deren Familie in Berlin Opfer eines Terroranschlags wird und die sich ausgerechnet in den charismatischen Anführer (Jannis Niewöhner) einer europaweiten rechtsgerichteten Revolution verliebt. Sie lässt sich von ihm einlullen und folgt ihm sogar nach Straßburg zu einer Propaganda-Veranstaltung, bis er etwas tut, das sie zum Umdenken bewegt. Milan Peschel und die Saarbrücker Schauspielerin Mélanie Fouché spielen in diesem Thriller auch mit.

Ein Wettbewerbsfim, der in der Zukunft spielt: »Milchzähne« mit Ulrich Matthes. Foto: Aleksandra Medianikova

Von den 13 Filmen im Spielfilmwettbewerb, die um den mit 30.000 Euro dotierten Max Ophüls Preis, konkurrieren, fallen drei Filme auf, die in der Zukunft spielen. in „Wo keine Götter sind, walten Gespenster“ von Bastian Gascho leben die Menschen in einer Zukunft in einem totalitären System, das den Bewohnern ungefragt ein glückliches Leben aufzwingt. Eine Gruppe von Rebellen, darunter ein Gespenst, will das Regime des Glücks stürzen, um den Menschen ihre Freiheit zurückzugeben. Der andere Film ist „Milchzähne“, eine Art in der Zukunft spielendes Märchen von Sophia Bösch mit Ulrich Matthes und Susanne Wolff. In einem Dorf sind die Ressourcen knapp geworden und die Gemeinschaft hat sich gegen eine tödliche Zone auf der anderen Flussseite abgeschottet. Als ein fremdes Mädchen gefunden wird, brechen Angst und Aberglaube aus. Der dritte Film, „Electric Fields“ von Lisa Gertsch mit Julia Jentsch ist auch optisch anderes: Er ist in Schwarz-weiß gedreht, was die Bilder eindringlicher macht. Eines Tages wachen die Menschen auf und sind irritiert: Ein Radio weckt Tote zum Leben, eine Glühbirne hört nicht auf zu brennen, eine Jahreszeit geht verloren, Kaum merklich verschieben sich die Regeln der Welt. Dann tun sich in den Köpfen der Menschen neue Wege auf.

Max Ophüls: »Die verkaufte Braut« ist auch zu sehen. Foto: Stiftung deutsche Kinemathek Foto: Andrea Dittgen

„Es ist ein Film-Jahrgang voller Emotionen, Tiefe und dem Wunsch nach Freiheit“, sagt die neue österreichische Programmleiterin Theresa Winkler. (34), die mit Festivalchefin Svenja Böttger (55) und ihrem Team die Filme ausgesucht hat.

Unbedingt empfehlenswert ist der Film des in Saarbrücken geborenen weltberühmten Regisseurs Max Ophüls (1902-1957): „Die verkaufte Braut“ (1932) nach der Oper von Smetana mit dem dem Komikerduo Karl Valentin und Liesl Karlstadt am 25. Januar, 20 Uhr, im Kino Achteinhalb. Ophüls’ Urenkel Ben Seyfert aus Los Angeles wird in den Film einführen und steht auch danach Rede und Antwort. Max Ophüls’ Sohn, der Oscar-Preisträger Marcel Ophüls (96), kommt nicht, er arbeitet an einem Dokumentarfilm über den Israel-Palästina-Konlfikt.

Auch Streaming möglich

Weil in Saarbrücken mit Wolfgang Staudte (1906-1984) noch ein bekannter Regisseur geboren wurde, ist auch von ihm ein Film zu sehen – am 23. Januar, 18.30 Uhr, im Filmhaus: Der Fernsehfilm „Der Snob“ (1983) handelt von einem Mann, der sich nach seinem wirtschaftlichen Aufstieg danach sehnt, auch gesellschaftlich zur Elite zu gehören. Deshalb bricht er mit seiner Familie, verlässt seine Geliebte und strukturiert sein Leben neu. Die Stars sind Heinz Bennent, Klaus Maria Brandauer und Nicole Heesters.

Eine Auswahl der Wettbewerbsfilme kann man auch streamen (sogar bis 4. Februar, aus dem Spielfilmwettbewerb aber nur fünf), das kostet genauso viel ein Kinoticket: zehn Euro.

Info

Karten, Infos, Broschüren: ffmop.de