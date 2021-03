Als Trainer Jürgen Luginger kurz vor Saisonbeginn plötzlich als Sportdirektor zum 1.FC Saarbrücken gewechselt war, wählte der Regionalligist FC Homburg im Sommer 2020 Matthias Mink als Nachfolger aus. In der Endausscheidung setzte sich Mink damals gegen seinen Mitbewerber Timo Wenzel durch. Jetzt ist Wenzel seinerseits Nachfolger des am 17. Februar geschassten Mink.

Der 43-jährige Fußballlehrer erhält bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis Juni 2022. Der gebürtige Ulmer Wenzel hatte als Profi unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den FC Augsburg und für Omonia Nikosia auf Zypern gespielt. Im Dress des VfB Stuttgart zählte er zu den „Jungen Wilden“ um Kevin Kuranyi, Andreas Hinkel und Timo Hildebrandt, die 2003 Vizemeister in der Bundesliga wurden. Wenzel bestritt 106 Bundesligaspiele für Stuttgart und Kaiserslautern sowie 51 Zweitligapartien für den VfB. Hinzu kommen Spiele in der Champions League und der Europa League. Seine aktive Karriere beendete er 2015 in der Dritten Liga bei der SV Elversberg. Als Trainer betreute er zunächst die U 23 der SV Elversberg, ehe er 2017 die DFB-Lizenz als Fußballlehrer erwarb. Es folgte ein Engagement beim FC Schweinfurt in der Regionalliga Bayern.

Beim FC Homburg hatte Mitte Februar zunächst Co-Trainer Joti Stamatopoulos übergangsweise den Chefposten übernommen. Der FC Homburg bot ihm an, bis Ende März die gemeinsame Erfolgsentwicklung von Interimstrainer und Mannschaft zu verfolgen. Doch nach zwei Siegen und zwei Niederlagen äußerte der Deutsch-Grieche Stamatopoulos nach FCH-Angaben den Wunsch, dem Club weiter als Co-Trainer, aber nicht mehr als Chef-Trainer zu Verfügung stehen zu können. FCH-Sportvorstand Michael Koch: „Joti Stamatopoulos hatte das Vertrauen der Vorstandschaft, doch wir respektieren seinen Wunsch, nicht an vorderster Front stehen zu wollen.“