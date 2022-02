Ganz zufrieden mit seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr war Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken: Bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften belegte er bei der U 18 Rang vier. 54,77 Meter weit warf der 15-Jährige sein Sportgerät.

„Es waren ja meine ersten deutschen Meisterschaften, und das war schon etwas anderes als ein normaler Wettkampf“, bekannte der 15-Jährige. Der hatte auch vor der Meisterschaft etwas Pech, konnte nicht trainieren, da er in Quarantäne gewesen war. Die Bedingungen in Sindelfingen, „waren nicht ganz so einfach“, sagte Port.

Die ersten beiden Versuche Ports waren ungültig. Der dritte Wurf landete bei 49,81 Meter. „Darüber war ich froh, weil ich damit den Einzug ins Finale geschafft hatte“, sagte Port, der einer der Jüngsten im Teilnehmerfeld war. Er bestritt seinen ersten Wettkampf überhaupt mit dem fünf Kilogramm schweren Hammer. Seine Jahresbestleistung 2021, die 64,04 Meter hatte er mit dem vier Kilogramm schweren Hammer erzielt.

Selina Junkes verpasst Finale

Im Finaldurchgang gelang Port sein bester Wurf. Im fünften Versuch ließ er den Hammer 54,77 Meter weit fliegen und verbesserte sich damit noch von Rang acht auf vier.

Den Finaleinzug verpasste im Hammerwerfen bei der weiblichen U18 Selina Junkes, die für das LAZ Zweibrücken startet. Rang 15 belegte sie mit einer Weite von 40,29 Meter.