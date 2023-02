Bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle an der Saale hat Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken die Silbermedaille gewonnen. In der U18-Altersklasse warf er am Samstag den Fünf-Kilo-Hammer im fünften Versuch auf 66,43 Meter.

Der 16-Jährige wurde damit Zweiter hinter dem ein Jahr jüngeren Max Baier vom TSV Fränkisch-Crumbach, der den Hammer im sechsten und letzten Versuch auf 67,68 Meter gewuchtet hatte. Jenem Fränkisch-Crumbach, in dem Timo Port im vergangenen Juni seine Bestleistung auf 69,27 Meter gesteigert hatte.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Wettkampf in diesem Jahr“, sagte Port am Sonntag auf der Heimreise aus Sachsen-Anhalt, chauffiert von seinem Trainer Jörg Zimmermann. Auch Zimmermann hatte an den Würfen technisch nur wenig auszusetzen. „Ich bin gut reingekommen und habe die Weiten geworfen, die ich mir erhofft hatte“, sagte Port weiter zu seiner Serie mit weiteren Würfen auf 64,63, 65,74 und 64,98 Meter im sechsten Versuch. Marius Numrich aus Bad Gandersheim wurde mit 63,77 Meter Dritter des Wettbewerbs.

„Das war ein spannender Wettkampf. Es ist sehr gut, dass jetzt Konkurrenz da ist. Da kann man sich richtig hochpushen“, sagt der Schüler der elften Klasse der Ignaz-Roth-Halle darüber hinaus. Weiter geht’s für das VTZ-Werferduo am 18. März mit einem Wettkampf im rheinhessischen Alzey.