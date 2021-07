Mit Tim Bendzko steht ein weiterer Top-Star fest, der zum Strandkorb Open Air nach Zweibrücken kommt.

Tim Bendzko spielt am 16. August auf dem Festivalgelände am Flugplatz. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Katen gibt es für 100 Euro pro Strandkorb für zwei Personen im Internet. Vor zehn Jahren veröffentlichte der 36-jährige Berliner sein erstes Album „Wenn Worte meine Sprache wären“ und lieferte mit „Nur noch kurz die Welt retten“ den Ohrwurm des Jahres. Zwei weitere Studio-Alben folgten. Während er zwischenzeitlich immer größere Hallen füllt, beginnt der Musiker eine Tradition von sogenannten Wohnzimmerkonzerten, die ihn auch in kleinere Hallen zurückbringen. Eines dieser Konzerte spielt Bendzko im November 2017 in der Neunkircher Gebläsehalle, wo unser Foto entstand. Seine aktuelle Single heißt „Kein Problem“.