Knapp zwei Tage hatte Weißkopfseeadler Ben die Mitarbeiter der Neunkircher Zoofalknerei in Atem gehalten, nun ist er wieder zu Hause. Während einer Flugshow am Sonntagnachmittag hatte Ben sich erschreckt und war davongeflattert. Seitdem hatte der Neunkircher Zoo nach seinem gefiederten Schützling gesucht und sich in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit gewandt. Eine gute Entscheidung, wie sich am Dienstagmorgen herausstellte: Denn durch die Mitteilungen waren einige Anwohner aus Neunkirchen und Umgebung sensibilisiert. Die entscheidenden Anrufe seien am Dienstagmorgen von mehreren Anwohnern aus dem Neunkircher Stadtteil Wellesweiler gekommen, die den Zoo darüber informierten, dass sie Ben gesichtet hatten. Die beiden Falkner des Zoos machten sich direkt auf den Weg. Denn der Adler erschreckt sich laut Zoo schnell und war schon einmal aus dem Zoo ausgebüxt und von selbst nicht zurückgekommen. Nur seine beiden Vertrauenspersonen, die beiden Falkner Bernd Kinder und Jennifer Giebel, könnten sich ihm nähern. Und die waren sofort zur Stelle. „Ben flog zu Jennifer auf die Hand und wurde wohlbehalten nach Hause gebracht. Wir bedanken uns bei allen fürs Teilen und die große Anteilnahme“, schreibt die Neunkircher Zoofalknerei auf Facebook. Zurück zu Hause im Neunkircher Zoo muss Ben nun erstmal in Quarantäne.