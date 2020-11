Der Tierschutzverein Zweibrücken sucht für das Tierheim in Ernstweiler einen neuen Chef. Wie Nadine Bender, die Vorsitzende des Vereins mitteilt, hat die bisherige Leiterin zum Ende des Monats gekündigt.

„Unsere Wunschvorstellung wäre natürlich jemand, der so etwas schon mal gemacht hat“, sagt Bender auf RHEINPFALZ-Anfrage. Wer ein Tierheim leiten will, solle am besten eine Tierpfleger-Ausbildung besitzen. Gerne etwas mit Tieren zu tun zu haben, reiche für die Aufgabe nicht aus, so Bender. „Es muss ja auch Personal angeleitet werden.“ Im Tierheim beschäftigt sind – neben der Leitung - drei Vollzeitkräfte sowie zwei Auszubildende. Daher sei ein Ausbilderschein ebenfalls wünschenswert, aber keine Voraussetzung, sagt Bender und verweist auf Fortbildungsmöglichkeiten. Im Tierheim in Zweibrücken leben jeweils 26 Hunde und Katzen sowie ein halbes Dutzend Kleintiere und zwei Vögel. Der Tierschutzverein Zweibrücken hat rund 350 Mitglieder.