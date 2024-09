Das Tierheim in Zweibrücken ist immer noch auf der Suche nach einer neuen Leitung. Es gibt Kandidaten, spruchreif ist aber noch nichts. Eine Tierpflege-Stelle in der Einrichtung ist darüber hinaus ebenfalls vakant.

Ende September verliert das Tierheim, gelegen im Stadtteil Ernstweiler, eine Pflegekraft. Ein Mitglied des Teams verlasse das Haus, berichtet Nadine Bender im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie ist Vorsitzende des Trägervereins der Einrichtung, des Tierschutzvereins Zweibrücken Stadt und Land. „Aktuell brauchen wir eine Tierpflegerin oder einen Tierpfleger“, unterstreicht Bender. Im Tierheim arbeiten dann ab Oktober drei Vollzeitkräfte, unterstützt von einem Auszubildenden und einer Halbtagskraft sowie einigen Ehrenamtlichen.

Darüber hinaus ist die Leitungsstelle nach wie vor vakant. Die vorherige Leiterin Katja Bösel verstarb im Juni plötzlich und unerwartet mit nur 48 Jahren. Die seit Jahren für die Einrichtung engagierte Bösel, die nicht nur deren Leitung innehatte, sondern auch dem Vorstand des Tierschutzvereins angehörte, hinterließ eine große Lücke. „Wir haben eine Leitung in Aussicht, führen derzeit Verhandlungen, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern“, berichtet Bender, die das Tierheim kommissarisch führt. Möglicherweise könnten in einigen Wochen Details bekanntgegeben werden.

Im Tierheim leben Stand Mitte September 21 Hunde, 25 Katzen, drei Vögel, zwei Kaninchen und 25 Mäuse.