Das Tierheim Zweibrücken feiert am Sonntag, 2. Juli, sein Sommerfest. Von 11 bis 17 Uhr stehen die Türen der Anlage im Ortsteil Ernstweiler für Besucher offen. Auf dem Gelände finden sich Info- und Verkaufsstände, das Tierheim veranstaltet zudem einen kleinen Flohmarkt, bietet eine Tombola an und gibt die Gelegenheit für ein Foto-Shooting für Zwei- und Vierbeiner (13 bis 16 Uhr, gegen eine Spende). „In den vergangenen Jahren hat sich hier einiges getan. Es lohnt sich, mal vorbeizuschauen“, sagt die Leiterin des Tierheims, Katja Bösel. Beispielsweise wurde das Katzenhaus erneuert, und an der Außenanlage wurden einige bauliche Veränderungen vorgenommen. Führungen durch die Hundeanlage sind geplant, die Verantwortlichen stehen Rede und Antwort. Das Sommerfest fand in den vergangenen Jahren, abgesehen von einer Corona-Pause, immer im September statt, nun habe man den Termin ein paar Wochen vorverlegt, berichtet Bösel. Im Tierheim leben aktuell 23 Hunde, 27 Katzen und acht Kleintiere, zu denen Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen zählen.