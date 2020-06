Ein lebensgefährliches „Leckerli“ hat ein Hund beim Gassigehen am Dienstag, 16. Juni, am Bliestal-Freizeitweg bei Gersheim-Herbitzheim (Saarpfalz-Kreis) aufgestöbert. Wie die Polizei berichtet, war das Tier dort gegen 9 Uhr morgens mit seinem Frauchen spazieren. Als der Hund an dem vermeintlichen Futterstück schnüffelte, das am Boden lag, bemerkte die Frau, dass der Happen mit einem dreizackigen Angelhaken gespickt war. Geistesgegenwärtig zog sie ihren Hund von der gefährlichen Falle weg. Die Polizei: „Nur durch diese schnelle Reaktion konnte sie schlimme innere Verletzungen ihres Hundes verhindern.“ Die Homburger Polizei geht davon aus, dass der Köder gezielt ausgelegt wurde. Bei ihrer Fahndung nach dem Täter bittet sie um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.